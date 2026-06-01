Россияне с детьми полюбили путешествия по родине

Россияне с детьми выбирают для летнего отдыха Краснодар и Крым

Большинство россиян, планирующих летний отдых, выбирают направления внутри страны. О том, что соотечественники полюбили путешествия по родине, говорится в исследовании сервиса «Островок», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

80 процентов бронирований от семейных туристов приходится на российские регионы. Чаще всего они выбирают Краснодарский край и Крым, поскольку отдыхающие с детьми предпочитают проводить время на пляже. Аналитики заметили рост спроса на поездки в Дивноморское и Лермонтово, а также в Анапу, Витязево, Кабардинку, Геленджик и Краснодар.

Среди крымских курортов лидируют Евпатория, Судак, Севастополь, Феодосия, Алушта, Ялта. Средняя стоимость ночи в бронированиях от семейных туристов в отелях и апартаментах по стране составляет 7,7 тысячи рублей. По сравнению с летом 2025 года ценник вырос на 6 процентов — с 7,3 тысячи рублей.

«Средняя продолжительность размещения в бронированиях от семейных туристов по России этим летом составляет пять ночей. При этом наиболее длительные путешествия семьи планируют именно на курортах Краснодарского края и Крыма», — выяснили эксперты.

Ранее стало известно, что россияне начали чаще путешествовать и проводить отпуск в своей стране в 2026 году.