Стоимость нефти Brent на торгах на бирже ICE выросла до $97,4 за баррель

Цены на нефть перешли к росту на фоне опасений новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Две недели назад США и Иран договорились о продлении режима прекращения огня, первоначально начатого 16 апреля, на 45 дней. Однако Тегеран прекратил переговорный процесс с США из-за обострения ситуации в Ливане. Ранее стало известно, что израильская армия резко активизировала военные действия в Ливане.

На фоне новостей о прекращении переговоров рост цен на энергоресурсы ускорился. Так, августовские фьючерсные контракты на поставку эталонной североморской нефти Brent выросли в цене на 6,28 доллара (плюс 6,89 процента). Цена барреля взлетела до 97,4 доллара. Тем временем контракты на поставку техасской нефти WTI в июле подорожали на 7,11 доллара (плюс 8,14 процента), до 94,47 доллара за баррель.

Ранее стало известно, что Норвегия, ставшая после 2022 года главным экспортером сырья на европейский рынок, столкнулась с угрозой массовых забастовок представителей нефтяной отрасли. Почти 8 процентов работников морской нефтегазовой отрасли скандинавской страны предупредили о готовности участвовать в массовых забастовках с 5 июня. Речь идет о 617 из 8100 членов трех ведущих объединений: Styrke, Lederne и Safe.