Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:50, 9 июня 2026РоссияЭксклюзив

Военный рассказал о самых эффективных и востребованных видах оружия на СВО

Военный Дандыкин: Разные войска ВС России имеют свое универсальное оружие на СВО
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Разные войска Вооруженных сил (ВС) России имеют свое универсальное вооружение, которое наиболее эффективно проявляет себя на поле боя, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Эксперт рассказал, что в войсках беспилотных систем хорошо зарекомендовал себя и выполняет цели специальной военной операции (СВО) «Рубикон». Он добавил, что в настоящее время эффективно работают дроны как на оптоволокне, так и без него. В артиллерийских войсках, продолжил Дандыкин, хорошо зарекомендовали себя «рабочие лошадки» 122-миллиметровые гаубицы Д-30, «Гиацинт», «Мста-С». Среди танков он выделил Т-90 «Прорыв», Т-80.

«Если говорить об авиации, то, безусловно, хорошо себя показывает наш истребитель пятого поколения Су-57, который вообще неуловим, его не могут никак поймать, а также Су-34. Если говорить об авиационном вооружении, то эффективно показывают себя корректируемые бомбы ФАП-500, ФАП-1500, ФАП-3000, после которых враг поднимает руки вверх, если их есть кому поднимать. В химических подразделениях — ТОС "Солнцепек". В ракетном вооружении произвела фурор "Циркон"», — заключил Дандыкин.

Ранее эксперт рассказал про переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты AGM-188A Rusty Dagger («Ржавый кинжал»), которые разработала американская компания Zone 5 Technologies. По его словам, они могут плутать в пути.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Неуклюжая провокация». Небензя оценил письмо Зеленского Путину и указал на ошибку Киева

    В Конгрессе США раскрыли состояние переговоров по Украине

    Россияне назвали самые раздражающие финансовые привычки партнеров

    Женщину кремировали по ошибке

    Названы способы отучить кошку есть цветы

    Россиянам назвали способы спасения из тонущей машины

    Одинокая корова пришла в жилые кварталы Новой Москвы

    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

    В Европе оказались поражены встречей Зеленского и лидеров «евротройки»

    Названы риски дальнего путешествия на машине для будущих мам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok