Военный рассказал о самых эффективных и востребованных видах оружия на СВО

Военный Дандыкин: Разные войска ВС России имеют свое универсальное оружие на СВО

Разные войска Вооруженных сил (ВС) России имеют свое универсальное вооружение, которое наиболее эффективно проявляет себя на поле боя, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Эксперт рассказал, что в войсках беспилотных систем хорошо зарекомендовал себя и выполняет цели специальной военной операции (СВО) «Рубикон». Он добавил, что в настоящее время эффективно работают дроны как на оптоволокне, так и без него. В артиллерийских войсках, продолжил Дандыкин, хорошо зарекомендовали себя «рабочие лошадки» 122-миллиметровые гаубицы Д-30, «Гиацинт», «Мста-С». Среди танков он выделил Т-90 «Прорыв», Т-80.

«Если говорить об авиации, то, безусловно, хорошо себя показывает наш истребитель пятого поколения Су-57, который вообще неуловим, его не могут никак поймать, а также Су-34. Если говорить об авиационном вооружении, то эффективно показывают себя корректируемые бомбы ФАП-500, ФАП-1500, ФАП-3000, после которых враг поднимает руки вверх, если их есть кому поднимать. В химических подразделениях — ТОС "Солнцепек". В ракетном вооружении произвела фурор "Циркон"», — заключил Дандыкин.

Ранее эксперт рассказал про переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты AGM-188A Rusty Dagger («Ржавый кинжал»), которые разработала американская компания Zone 5 Technologies. По его словам, они могут плутать в пути.