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13:48, 8 июня 2026Наука и техникаЭксклюзив

Военный высказался о переданных Киеву ракетах «Ржавый кинжал»

Военный Дандыкин допустил, что переданный Киеву «Ржавый кинжал» может плутать в пути
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Zone 5 Technologies / YouTube

Переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты AGM-188A Rusty Dagger («Ржавый кинжал»), которые разработала американская компания Zone 5 Technologies, могут плутать в пути, допустил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Если [ракета была разработана] специально для Украины, то она может по дороге блудить. Может быть, где-нибудь упадет в Эстонии и так далее. Потому что, как правило, товар, который делают не для себя, уступает качеством», — отметил Дандыкин.

Также военный специалист предположил, что дальность ракеты составляет 500-600 километров.

Ранее стало известно, что ВСУ могли получить новые крылатые ракеты AGM-188A Rusty Dagger («Ржавый кинжал»). Российские бойцы обнаружили CRPA-антенну неизвестной модели. На компонентах антенны сохранился уникальный CAGE-код, который присваивают работающим с правительством США поставщикам.

Код на CRPA-антенне соответствует компании Zone 5 Technologies. Отмечается, что антенна могла стоять на крылатой ракете AGM-188A. Это может указывать на передачу этих изделий Киеву.

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