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05:41, 9 июня 2026Россия

В России раскрыли способ борьбы с создаваемой Украиной баллистической ракетой

Кнутов: Россия может использовать комплекс С-400 против баллистической ракеты Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Россия может использовать комплекс С-400 против баллистической ракеты, создаваемой на Украине. Об этом в комментарии для aif.ru сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Мы стреляли по ракетам С-300, которые Киев взял за основу, как по мишени с помощью комплекса С-400. Поэтому для нас это цель знакомая и понятная», — рассказал он.

При этом, отметил Кнутов, использованием баллистических ракет Украина попытается усложнить воздушную обстановку. Это потребует от России мер с точки зрения усиления противоракетной обороны, добавил он.

Ранее Владимир Зеленский объявил, что Украина близка к созданию собственной ракеты средней дальности FP-7. Она способна будет преодолевать расстояния до 300 километров. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев призвал ответить на угрозы Киева.

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