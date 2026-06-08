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14:40, 8 июня 2026Россия

В России призвали ответить на угрозы Зеленского баллистической ракетой

Депутат Соболев призвал ответить применением баллистической ракеты на угрозы Зеленского
Майя Назарова

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев призвал ответить на угрозы президента Украины Владимира Зеленского применением баллистической ракеты. Своим мнением депутат нижней палаты российского парламента поделился с «Подъемом».

Он отметил, что особых опасений из-за заявлений украинского лидера испытывать не нужно. В то же время, как утверждает Соболев, если у Зеленского действительно появится что-то существенное, то он ни перед чем не остановится. По словам российского парламентария, Европа работает на Зеленского.

«Чтобы этого не допустить, нужно достичь целей специальной военной операции — демилитаризации и денацификации Украины. И тогда они вообще уже не будут ничего больше говорить. Для этого нужно перейти от малоэффективных действий к наступательным операциям с решительными целями. На мой взгляд, это должен быть выход на западные границы Украины», — указал депутат.

До этого Зеленский объявил, что Украина близка к созданию собственной ракеты средней дальности FP-7 (более дешевого аналога американской ATACMS). Она способна будет преодолевать расстояния до 300 километров. При этом политик признал, что Украина испытывает дефицит ракет противовоздушной обороны (ПВО), сбивающих баллистические ракеты, поскольку их поставки замедлились из-за конфликта США и Ирана.

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