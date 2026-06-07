Зеленский заявил о большом дефиците ракет ПВО на Украине из-за Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна испытывает большой дефицит ракет противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он высказался в интервью Sky News.

Зеленский заявил, что Украина испытывает дефицит ракет ПВО, способных сбивать баллистические ракеты, поскольку их поставки замедлились из-за конфликта США и Ирана.

«Будем обсуждать [на встрече с представителями Великобритании, Германии и Франции в Лондоне] ПВО и имеющиеся здесь проблемы. Есть большой дефицит противобаллистических ракет. Ракеты передаются очень медленно от США из-за Ирана и по другим причинам», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл на Даунинг-стрит почти через час после начала переговоров лидеров Великобритании, Франции и Германии. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц прибыли в резиденцию премьер-министра Великобритании Кира Стармера для обсуждения возможного диалога с Россией.