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05:03, 9 июня 2026Мир

На Западе заявили об ожидании ВСУ наступления России на Одессу

Аналитик Меркурис заявил о панике ВСУ в Одессе из-за «Орешника»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Savchenko / Unsplash

Паника из-за эффекта от последнего удара «Орешником» по Украине охватила Одессу, где командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) наспех пытается возвести оборонительные рубежи. Об этом рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

По словам эксперта, ситуация для ВСУ продолжает ухудшаться, поскольку теперь им приходится беспокоиться еще и из-за перспективы применения РФ «Орешника» для ударов по их позициям.

Как указал Меркурис, «Орешник» обрекает на провал любые попытки украинских сил спешно окопаться под Одессой в свете нарастающих опасений перед наступлением Вооруженных сил (ВС) России.

«Недавно были опубликованы кадры масштабных оборонительных сооружений, которые Украина пытается наспех возвести вокруг Одессы. Это явный признак того, что украинская сторона ожидает возможного наступления России на Одессу», — высказался аналитик.

Ранее сообщалось, что ВС РФ атаковали Одессу, в том числе порт и другие объекты инфраструктуры. Отмечалось, что ударные беспилотники заходили с моря.

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