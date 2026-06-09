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03:10, 9 июня 2026Мир

Выдавшего ордер на «арест» Путина прокурора МУС отстранили от должности. В чем его обвиняют?

Прокурора Международного уголовного суда Хана отстранили от должности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, выдавшего ордер на «арест» президента России Владимира Путина, отстранили от должности. Решение вступило в силу немедленно.

Дисциплинарное производство было передано на рассмотрение Ассамблеи государств-участников МУС. Также было решено «в кратчайшие сроки» созвать специальную сессию для рассмотрения данного вопроса.

Отдельно подчеркивается, что отстранение Хана не предопределяет итогового решения по его делу.

Прокурора МУС обвинили в сексуальных домогательствах

Согласно информации агентства Reuters, данное решение было принято по итогам 18-месячного расследования, начатого после обвинений Хана в том, что он в своем офисе вступил в сексуальную связь с юристкой без ее согласия.

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Ранее еще одна женщина обвинила прокурора МУС в сексуальных домогательствах. Она сообщила, что работала на Хана в начале его карьеры. По ее словам, он «вел себя неподобающим образом, подвергал ее нежелательным сексуальным домогательствам, злоупотреблял своей властью и неоднократно пытался принудить ее к сексуальной активности».

В мае 2025 года стало известно, что Хан уходит в административный отпуск и не будет исполнять свои обязанности во время проведения расследования по обвинению в сексуальных домогательствах, которые были выдвинуты в 2024 году.

МУС выдал ордер на «арест» Путина

В 2023 году МУС выдал ордеры на «арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении суда говорится, что принятое решение якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. При этом Министерство иностранных дел (МИД) РФ назвало обвинения в насильственном вывозе несовершеннолетних с украинской территории ложными.

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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют значения для Москвы. Она напомнила, что РФ не является участником Римского статута МУС. Дипломат подчеркнула, что «"рецепты" на арест, исходящие из Международного суда», будут для страны ничтожными с юридической точки зрения.

Россия не признает Римский статут — международный договор, учредивший Международный уголовный суд в Гааге, который также называют международным трибуналом.

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