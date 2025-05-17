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22:09, 16 мая 2025Мир

Обвиняемый в домогательствах прокурор МУС ушел в административный отпуск

Reuters: Обвиняемый в домогательствах прокурор МУС Хан ушел в отпуск
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан взял административный отпуск. По данным источников Reuters в суде, такое решение он принял в связи с тем, что расследование его дела о предполагаемых сексуальных домогательствах в отношении подчиненных близится к концу.

«Прокурор МУС Карим Хан временно взял административный отпуск», — говорится в материале. Уточняется, что официальное заявление он еще не подал. Ожидается, что Хан сделает это до конца пятницы.

В феврале сообщалось, что Министерство финансов США внесло прокурора МУС в санкционный список.

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