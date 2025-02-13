США внесли в санкционный список прокурора МУС

Министерство финансов США внесло в санкционный список прокурора МУС Карима Хана

Министерство финансов США внесло в санкционный список прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана. Об этом указано в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«Следующее лицо добавлено в санкционный перечень управления по контролю за иностранными активами: Хан Карим Асад Ахмад, Гаага, Нидерланды», — отмечено в публикации.

В сообщении указано, что Карим Хан является гражданином Великобритании. Прокурор МУС известен также тем, что именно с его подачи 17 марта 2024 года суд принял решение выдать ордер на арест президента России Владимира Путина.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел санкции против Карима Хана. Он стал первым человеком, который попал под американские санкции с момента избрания Трампа президентом.