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18:22, 8 февраля 2025Мир

Трамп ввел санкции против выдавшего ордер на арест Путина прокурора МУС

Reuters: Президент США Трамп ввел персональные санкции против прокурора МУС Хана
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Президент США Дональд Трамп ввел персональные санкции против прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана. Об этом сообщает Reuters.

Прокурор стал первым человеком, подпавшим под американские санкции с момента избрания Трампа президентом. Американский лидер 6 февраля подписал указ о введении экономических санкций в рамках мер против МУС за расследования в отношении соотечественников. МУС сообщил, что продолжил работу в обычном режиме, несмотря на рестрикции.

Прокурор Хан известен тем, что с его подачи 17 марта 2024 года МУС принял решение выдать ордеры на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции уточнили, что решение связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют значения для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС.

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