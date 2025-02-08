Трамп ввел санкции против выдавшего ордер на арест Путина прокурора МУС

Reuters: Президент США Трамп ввел персональные санкции против прокурора МУС Хана

Президент США Дональд Трамп ввел персональные санкции против прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана. Об этом сообщает Reuters.

Прокурор стал первым человеком, подпавшим под американские санкции с момента избрания Трампа президентом. Американский лидер 6 февраля подписал указ о введении экономических санкций в рамках мер против МУС за расследования в отношении соотечественников. МУС сообщил, что продолжил работу в обычном режиме, несмотря на рестрикции.

Прокурор Хан известен тем, что с его подачи 17 марта 2024 года МУС принял решение выдать ордеры на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции уточнили, что решение связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют значения для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС.