Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:45, 17 марта 2023Мир

Не признаваемый Россией уголовный суд в Гааге выдал ордер на «арест» Путина

Не признаваемый РФ уголовный суд в Гааге выдал ордеры на «арест» Путина и Львовой-Беловой
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Не признаваемый Россией Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на «арест» российского лидера Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает суд.

Так, досудебная палата II Международного уголовного суда выдала ордеры на «арест» Путина и Львовой-Беловой в связи с ситуацией на Украине. В заявлении МУС говорится, что принятое решение якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. При этом российский МИД называл обвинения в насильственном вывозе несовершеннолетних с украинской территории ложными.

Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют значения для Москвы. Дипломат напомнила, что Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда.

Ранее в марте сообщалось, что МУС планирует начать против России два уголовных дела по обвинению в совершении военных преступлений на Украине. Дела планируют возбудить после нескольких месяцев работы специальных групп. При этом российская сторона неоднократно называла выдвигаемые обвинения ложными.

Представитель Кремля Дмитрий Песков также указывал, что Россия не признает юрисдикцию суда в Гааге.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Захарова прокомментировала решение суда в Гааге об «аресте» Путина
Бен Аффлек отказался обвинять бывшую жену в причинах своего алкоголизма
Обновление Windows замедлило работу ПК
В Совфеде сочли ордер МУС на «арест» Путина абсурдным
Раскрыты действенные способы сохранить качество волос
Под Москвой влетевший в автомобиль неизвестный предмет проломил череп водителю
Россиянин на иномарке сбил семилетнюю девочку на переходе и попал на видео
Начальника столичного главка МЧС освободили от должности
Власти Шри-Ланки рассказали о способе прорекламировать страну с помощью россиян
Появились подробности ампутаций у Костомарова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.