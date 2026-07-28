Эксперт раскрыл подробности о заманивании банками пенсионеров

Эксперт Елин: Банковские ставки в 20 % годовых — это всего лишь маркетинговый ход

Обещания доходности до 20 процентов годовых сегодня для банков не более чем маркетинговый инструмент, рассчитанный на привлечение в первую очередь пожилых клиентов, а одной из особенностей таких акций является их краткосрочность. Подробности раскрыл эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности Сергей Елин, который дал комментарий «Прайму».

По его словам, повышенная ставка, которой заманивают граждан, как правило, действует только 2-3 месяца для средств, переведенных из других банков и при соблюдении ряда условий, отклонение от которых автоматически обваливает доход вкладчика до среднерыночных значений.

Особую опасность, продолжил специалист, представляют схемы, в рамках которых депозит искусственно сращивается со страховыми продуктами, а клиенту предлагают разделить сумму, частично направив ее на вклад, а остальное — в инвестиционное или накопительное страхование жизни, которые не защищены системой страхования вкладов, зависят от рынка в плане доходности и теряются в объеме до 50 процентов при досрочном расторжении договора клиентом. «Пенсионеры, доверившиеся менеджеру в офисе, часто подписывают такой договор без понимания сути, обнаруживая замороженными свои сбережения», — объяснил Елин.

Он уточнил, что также за «эксклюзивный» доступ к высокой ставке банк может требовать подключения платных опций, подписок, расходы на которые способны «съесть» большую часть начисленных процентов.

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев назвал годовые вклады в российских банках наиболее выгодными.