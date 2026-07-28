Выдвинутого Трампом кандидата на пост главы Нацразведки поддержал сенат США

Сенат США предварительно одобрил назначение Клейтона главой Нацразведки

Сенат Конгресса США предварительно одобрил кандидатуру Джея Клейтона на пост директора Национальной разведки страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал C-SPAN.

Большинство сенаторов поддержали переход к финальному рассмотрению кандидатуры Клейтона. За соответствующее процедурное решение проголосовал 51 законодатель, против — 43.

Как отмечает Associated Press, Клейтон, вероятнее всего, будет утвержден голосами республиканцев. Ожидается, что окончательное голосование состоится 29 июля.

При этом некоторые демократы заявили, что считают его более предпочтительным кандидатом, чем временно исполняющий обязанности директора Национальной разведки Билл Пулте, которого ранее критиковали за отсутствие опыта работы в разведывательном сообществе.

Ранее Клейтон допустил возможность улучшения отношений с Россией после урегулирования украинского кризиса. «Я понимаю, что устойчивое урегулирование войны на Украине могло бы открыть путь к потеплению отношений между США и Россией, а также к улучшению двусторонних торгово-экономических отношений», — отметил он.