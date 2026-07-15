Кандидат в главы разведки США порассуждал об отношениях с Россией

Кандидат в главы разведки США Клейтон положительно оценил перспективы отношений с Россией

Урегулирование конфликта на Украине может привести к улучшению отношений между Соединенными Штатами и Россией. Об этом сказано в письменных ответах кандидата на пост директора Национальной разведки США Уолтера Джея Клейтона, которые опубликовал комитет Сената США по разведке.

Отвечая на вопросы сенаторов, Джей Клейтон сослался на ежегодный доклад американского разведывательного сообщества об основных угрозах.

«Из ежегодной оценки угроз я понимаю, что устойчивое урегулирование войны в Украине могло бы открыть путь к потеплению отношений между США и Россией, а также к улучшению двусторонних торгово-экономических отношений», — отметил он.

Ранее президент Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия готова скоро подписать соглашение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он считает, что глава России Владимир Путин готов заключить сделку.

На это сенатор Григорий Карасин заявил, что РФ может подсказать, что нужно делать президенту США для урегулирования конфликта на Украине.