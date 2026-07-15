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15:05, 15 июля 2026Мир

Трамп заявил о готовности России подписать соглашение по Украине

Трамп: Россия готова скоро подписать мирное соглашение по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Россия готова скоро подписать соглашение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с Fox News.

«Я думаю, он готов заключить сделку», — заявил американский лидер, говоря о президенте России Владимире Путине.

По словам Трампа, соглашение может быть заключено уже «скоро», несмотря на то, что «для танго нужны двое».

Ранее американский лидер заявил, что существует большая вероятность подписания подготовленного в Конгрессе США законопроекта об ужесточении санкций против России.

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