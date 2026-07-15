Трамп заявил о готовности России подписать соглашение по Украине

Трамп: Россия готова скоро подписать мирное соглашение по Украине

Россия готова скоро подписать соглашение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с Fox News.

«Я думаю, он готов заключить сделку», — заявил американский лидер, говоря о президенте России Владимире Путине.

По словам Трампа, соглашение может быть заключено уже «скоро», несмотря на то, что «для танго нужны двое».

Ранее американский лидер заявил, что существует большая вероятность подписания подготовленного в Конгрессе США законопроекта об ужесточении санкций против России.

