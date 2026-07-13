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07:26, 13 июля 2026Экономика

Россиянам назвали самые выгодные сроки вкладов

Финансист Селезнев: Вклады на год оказались в России самыми выгодными
Кирилл Луцюк

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Самые крупные российские банки предлагают по годовым вкладам 12-13 процентов, что делает такие инструменты наиболее выгодными. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев. Его процитировала «Газета.Ru».

Доходность вкладов на три-шесть месяцев составляет 11-12 процентов, а что касается депозитов на два или три года, то здесь клиенты банков могут рассчитывать лишь на 9-11 процентов. Последнее, как пояснил Селезнев, связано с тем, что кредитные организации заранее закладывают снижение ставок в ближайшие два года.

Как подчеркнул эксперт, короткие вклады подходят тем, кто готовится к большим тратам в ближайшие месяцы. Речь идет о тех или иных приобретениях, поездках в отпуск или налоговых платежах.

По словам экономиста Ильи Федорова, доходность краткосрочных вкладов в российских банках увеличивается на фоне роста спроса населения на наличные. В такой ситуации банки стараются не допустить еще более серьезного оттока средств населения. Кроме того, он указал на дефицит ликвидности кредитных организаций, у которых стало меньше свободных денег.

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