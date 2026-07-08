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12:20, 8 июля 2026Экономика

Рост доходности краткосрочных вкладов в России объяснили

Аналитик Федоров: Доходность коротких вкладов растет на фоне увеличения спроса на наличные
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: voronaman / Shutterstock / Fotodom

Доходность краткосрочных вкладов в российских банках растет на фоне роста спроса населения на наличные. Об этом заявил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров, его слова приводит РИА Новости.

Проценты по такого рода вкладам, отметил аналитик, растут вопреки затяжному смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка (ЦБ). В условиях высокого спроса на наличные банки таким образом пытаются не допустить еще более серьезного оттока средств населения.

С учетом последней тенденции, пояснил Федоров, у банков стало меньше свободных денег, которые идут в том числе на финансирование кредитования. Сейчас дефицит ликвидности усиливается. Рост ставок по краткосрочным вкладам стал следствием этой проблемы. «Причины оттока не в ставках, а в росте спроса на наличные как средство платежа», — констатировал эксперт.

По итогам мая россияне сняли со счетов и депозитов в общей сложности 550 миллиардов рублей. В качестве причины такой динамики ЦБ назвал снижение процентных ставок по основным видам вкладов (средним и длинным) и сезон отпусков, в который увеличиваются расходы.

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