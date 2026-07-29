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15:09, 29 июля 2026 (обновлено: 15:16, 29 июля 2026)Мир

Стубб рассказал о продвижении законопроекта Грэма о санкциях против России

Стубб: Законопроект Грэма против России продвигается в Сенате с большинством голосов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Пакет санкций ушедшего из жизни американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Ричарда Блюменталя продвигается в Сенате с явным двухпартийным большинством. Об этом в соцсети X сообщил президент Финляндии Александр Стубб, который участвовал в обсуждениях с Владимиром Зеленским и сенаторами.

«86 голосов против 12», — написал Стубб.

По его словам, эти ограничения в сочетании с 21-м пакетом санкций Евросоюза усиливают тенденцию для Украины. Финский лидер подчеркнул, что важно поддерживать давление, работая над прекращением огня и «справедливым мирным урегулированием».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб заявили Сенату США, что законопроект о «сокрушительных санкциях» против России якобы поможет Киеву повлиять на ход боевых действий. Они оба выразили мнение, что этот подход, «по крайней мере, так же эффективен, а возможно, и более эффективен, в достижении мира, которого все хотят видеть».

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