Стубб: Законопроект Грэма против России продвигается в Сенате с большинством голосов

Пакет санкций ушедшего из жизни американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Ричарда Блюменталя продвигается в Сенате с явным двухпартийным большинством. Об этом в соцсети X сообщил президент Финляндии Александр Стубб, который участвовал в обсуждениях с Владимиром Зеленским и сенаторами.

«86 голосов против 12», — написал Стубб.

По его словам, эти ограничения в сочетании с 21-м пакетом санкций Евросоюза усиливают тенденцию для Украины. Финский лидер подчеркнул, что важно поддерживать давление, работая над прекращением огня и «справедливым мирным урегулированием».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб заявили Сенату США, что законопроект о «сокрушительных санкциях» против России якобы поможет Киеву повлиять на ход боевых действий. Они оба выразили мнение, что этот подход, «по крайней мере, так же эффективен, а возможно, и более эффективен, в достижении мира, которого все хотят видеть».