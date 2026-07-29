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16:08, 29 июля 2026 (обновлено: 16:20, 29 июля 2026)Путешествия

Россиянка искупалась в бассейне отеля в Египте и слегла с диареей

Россиянка пожаловалась на температуру и диарею во время отдыха в отеле Шарм-эш-Шейха
Алина Черненко

Фото: lunopark / Shutterstock / Fotodom

Российская туристка пожаловалась на высокую температуру и диарею во время отдыха в Египте. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным источника, Мария с мужем приехали в четырехзвездочный отель на курорте Шарм-эш-Шейх на 11 дней. Они потратили на перелет с проживанием 230 тысяч рублей. На пятый день отдыха россиянке стало плохо — она слегла с температурой, которая достигала 39,2 градуса, и диареей. Туристы сперва не поняли причину недомогания, так как еда в местном ресторане, по их словам, выглядела свежей.

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После выздоровления Мария пошла к бассейну отеля, в котором она до этого часто купалась. На ее глазах сотрудник набрал воду в пробирку, и жидкость сразу же покраснела. После этого администраторы попросили гостей выйти из бассейна и закрыли его на чистку. Что именно показала проба, отдыхающим не пояснили. По мнению соотечественников, Марии могло стать плохо именно из-за воды с непонятными примесями.

Ранее российские туристы съели рыбу с паразитами в отеле Египта. Соотечественница почувствовала червяка во рту.

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