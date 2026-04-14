10:28, 14 апреля 2026

Российские туристы съели рыбу с паразитами в отеле Египта

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Российские туристы отправились на отдых в Египет и во время обеда в отеле съели рыбу с паразитами. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, супруги с тремя детьми остановились в гостинице Sunrise Remal Resort в Шарм-Эш-Шейхе. Сразу после заселения они пошли в главный ресторан отеля и выбрали скумбрию. Вскоре 16-летняя россиянка нашла в своей рыбе червяка — она почувствовала его во рту.

В ролике жительница России Татьяна, которая является врачом-терапевтом, показала паразита. При этом шеф-повар заведения пытался убедить туристов, что эта «добавка» — рыбий глаз.

По словам Татьяны, выраженных симптомов отравления у нее и детей нет, но 10-летняя дочь испытывает легкое недомогание. Россиянка потребовала от администрации гостиницы проверки, чтобы выяснить, какой вид гельминта находился в рыбе, так как ее дети страдают от аллергических реакций. На данный момент ответа семья не получила.

Ранее стало известно, что россияне снова массово отравились в отеле Таиланда. В отеле MBC Condotel у 13 гостей из России диагностированы кишечная инфекция и конъюнктивит.

    Последние новости

    Выжившему после 67-дневного дрейфа в Охотском море россиянину вынесли приговор

    Раскрыт выплаченный гонорар готовившему подрыв российского силовика

    Самая сексуальная женщина в мире в платье-сетке пришла на фестиваль

    В Турции перепроверят анализы звезды сериала «Постучись в мою дверь»

    Неизвестный открыл огонь в турецкой школе

    Стало известно о массированной серии ударов по Харькову

    Раскрыта неожиданная причина повышения артериального давления

    Известный журналист устроил скандал на интервью Собчак и раскричался матом

    Раскрыты сроки нового раунда переговоров США и Ирана

    10 монет продали за 100 миллионов рублей

    Все новости
