15 марта 2026

Россияне снова массово отравились в отеле Таиланда

В отеле на Пхукете снова отравились российские туристы
Варвара Митина (редактор)

Фото: PhaiApirom / Shutterstock / Fotodom  

На тайском курорте Пхукет зафиксирована новая вспышка заболевания среди российских туристов. Об этом пишет Baza.

В отеле MBC Condotel у 13 гостей из России диагностированы кишечная инфекция и конъюнктивит.

Симптомы начали проявляться с конца февраля. Пострадавшие жалуются на высокую температуру, признаки ротавируса и воспаление глаз. Туристы связывают недомогание с водой из-под крана — она мутная и имеет неприятный запах, но используется для умывания.

Ранее в этом же отеле отравились 19 человек. Тогда причиной назвали грязный лед, приготовленный из той же водопроводной воды.

