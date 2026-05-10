Европейскому союзу (ЕС) нужно возобновить импорт энергоносителей из России. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на странице в социальной сети X.
«Независимо от того, введены санкции или нет, Евросоюз отчаянно нуждается в российских энергоносителях. Будет мудрым решением для ЕС прекратить выставлять себя самым нравственным и купить больше энергоносителей из России на фоне происходящего энергетического кризиса», — написал он.
Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Украина почувствовала себя обманутой после разговоров Евросоюза о подготовке к переговорам с Россией. По его словам, многие политики ЕС подначивали Украину саботировать мирные соглашения, а сейчас решили вступить в диалог с Россией.