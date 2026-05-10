В Финляндии выступили с требованием к ЕС в отношении России

Финский политик Мема призвал ЕС возобновить закупки энергоносителей из РФ

Европейскому союзу (ЕС) нужно возобновить импорт энергоносителей из России. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на странице в социальной сети X.

«Независимо от того, введены санкции или нет, Евросоюз отчаянно нуждается в российских энергоносителях. Будет мудрым решением для ЕС прекратить выставлять себя самым нравственным и купить больше энергоносителей из России на фоне происходящего энергетического кризиса», — написал он.

Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Украина почувствовала себя обманутой после разговоров Евросоюза о подготовке к переговорам с Россией. По его словам, многие политики ЕС подначивали Украину саботировать мирные соглашения, а сейчас решили вступить в диалог с Россией.