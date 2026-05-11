Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:10, 11 мая 2026Наука и техника

Врач назвал неожиданный признак болезни Паркинсона

Врач Багаутдинов: Шаркающая походка может стать признаком болезни Паркинсона
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Magnific

Изменение походки — иногда признак не старения, а заболевания. Об этом «Газете.Ru» рассказал невролог, реабилитолог клиники ранней реабилитации «Три сестры» Артём Багаутдинов.

По его словам, шаркающая походка, мелкие семенящие шаги, трудности с началом движения («ноги прилипли») могут быть ранним проявлением болезни Паркинсона. Неустойчивость, раскачивание при поворотах, страх упасть — повод заподозрить нарушения мозжечка, проблемы с вестибулярной системой или последствия инсульта и сосудистых изменений.

Широкая расстановка ног, слишком короткие неуверенные шаги, частые задевания мебели, ухудшение ориентации в пространстве могут указывать не только на двигательные, но и на когнитивные нарушения. А резкое ухудшение походки за короткое время — возможно проявление острого состояния: сосудистых нарушений, инфекций или побочных эффектов лекарств.

Багаутдинов подчеркнул, что падения у пожилых запускают порочный круг: травма ухудшает проприорецепцию (способность тела чувствовать положение в пространстве), снижается баланс, и риск новых падений возрастает. Поэтому важно не просто лечить травму, но и проводить полноценную реабилитацию с физической терапией.

Ранее врач рассказала, что образование меланомы можно распознать по ряду изменений на коже, в том числе если родинка меняет цвет, форму и размер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Бери и поезжай в Москву». Зеленского призвали обратить внимание на слова Путина о встрече

    На МКАД у Химкинского моста из-за аварии затруднено движение

    Мурашко анонсировал снижение бумажной нагрузки на медиков

    Премьер-министр одной страны призвал возобновить ограничения эпохи COVID-19

    На Украине решили упразднить ТЦК

    Врач назвал неожиданный признак болезни Паркинсона

    Нетаньяху признал один провал США и Израиля в войне с Ираном

    Финэксперт предупредил о главной ловушке кредитных карт

    ВМС Британии потратятся на замену женской формы из-за одной детали

    Финансист допустил ослабление рубля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok