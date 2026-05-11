Врач назвал неожиданный признак болезни Паркинсона

Врач Багаутдинов: Шаркающая походка может стать признаком болезни Паркинсона

Изменение походки — иногда признак не старения, а заболевания. Об этом «Газете.Ru» рассказал невролог, реабилитолог клиники ранней реабилитации «Три сестры» Артём Багаутдинов.

По его словам, шаркающая походка, мелкие семенящие шаги, трудности с началом движения («ноги прилипли») могут быть ранним проявлением болезни Паркинсона. Неустойчивость, раскачивание при поворотах, страх упасть — повод заподозрить нарушения мозжечка, проблемы с вестибулярной системой или последствия инсульта и сосудистых изменений.

Широкая расстановка ног, слишком короткие неуверенные шаги, частые задевания мебели, ухудшение ориентации в пространстве могут указывать не только на двигательные, но и на когнитивные нарушения. А резкое ухудшение походки за короткое время — возможно проявление острого состояния: сосудистых нарушений, инфекций или побочных эффектов лекарств.

Багаутдинов подчеркнул, что падения у пожилых запускают порочный круг: травма ухудшает проприорецепцию (способность тела чувствовать положение в пространстве), снижается баланс, и риск новых падений возрастает. Поэтому важно не просто лечить травму, но и проводить полноценную реабилитацию с физической терапией.

