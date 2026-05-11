Назван способ распознать меланому

07:25, 11 мая 2026Наука и техника

Врач Мотлух: Распознать меланому можно по изменению формы и размера родинки
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Образование меланомы можно распознать по ряду изменений на коже, в том числе если родинка меняет цвет, форму и размер. Об этом РИА Новости рассказала врач-патологоанатом Приморского краевого патологоанатомического бюро Екатерина Мотлух.

«Опасность меланомы — в ее скрытом развитии и быстром метастазировании. Опухоль может появиться на месте обычного невуса (родинки) или на неизмененной коже. Главное — вовремя заметить тревожные признаки. Ключевые признаки, при которых стоит немедленно обратиться к врачу: изменение формы, цвета, размера; появление дочерних образований или уплотнений рядом; резко начавшийся рост», — пояснила врач.

Для самодиагностики Мотлух рекомендует использовать правило «ФИГАРО»: форма — выпуклая, приподнятая над уровнем кожи (видно при боковом освещении); изменения — ускоренный рост образования; границы — неправильные, с «изрезанными» краями;

Асимметрия — одна половина не похожа на другую; размер — больше шести миллиметров; окраска — неравномерная, с беспорядочным включением коричневых, черных, серых, розовых и белых участков.

Специалист подчеркнула, что ранняя самодиагностика крайне важна, однако окончательный диагноз ставится с помощью дерматоскопии, удаления образования и последующего гистологического исследования. Главными причинами роста заболеваемости меланомой Мотлух назвала злоупотребление загаром, воздействие ультрафиолета и постоянную травматизацию родинок.

Ранее кардиолог Хосе Абельян предупредил, что употребление печенья вместо завтрака может провоцировать хроническое воспаление. По словам врача, оно является фактором, повышающим риск рака.

