Прибалтийская страна захотела разместить у себя больше военных США

Латвия заявила о желании увеличить количество военных из США на своей территории

Глава МИД Латвии Байба Браже заявила о готовности разместить на территории страны больше американских военных. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам главы ведомства, власти прибалтийской страны уже обсуждают этот вопрос с Вашингтоном. Подобные разговоры появились на фоне заявлений главы Белого дома Дональда Трампа о выводе американских военных с территории ФРГ.

«Латвия будет рада присутствию большего числа американских военных на своей земле. Мы проводим беседы с американскими партнерами, они называют нас образцовым союзником. Будем рады такому развитию», — рассказала Браже.

Ранее Литва и Польша сообщили, что готовы разместить на своей территории до 5000 американских военнослужащих в случае их вывода из Германии.