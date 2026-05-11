Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:30, 11 мая 2026Мир

Прибалтийская страна захотела разместить у себя больше военных США

Латвия заявила о желании увеличить количество военных из США на своей территории
Андрей Шеньшаков

Фото: Boris Grdanoski / AP

Глава МИД Латвии Байба Браже заявила о готовности разместить на территории страны больше американских военных. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам главы ведомства, власти прибалтийской страны уже обсуждают этот вопрос с Вашингтоном. Подобные разговоры появились на фоне заявлений главы Белого дома Дональда Трампа о выводе американских военных с территории ФРГ.

«Латвия будет рада присутствию большего числа американских военных на своей земле. Мы проводим беседы с американскими партнерами, они называют нас образцовым союзником. Будем рады такому развитию», — рассказала Браже.

Ранее Литва и Польша сообщили, что готовы разместить на своей территории до 5000 американских военнослужащих в случае их вывода из Германии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Катастрофическое сокращение населения Украины вызвало ужас на Западе

    Иран оценил возможность переговоров с США по ядерному вопросу

    Военный скептически оценил новую реформу о ТЦК на Украине

    В российском городе загорелись бочки с бензолом и маслом

    Стубб объяснил присутствие военных баз США в Европе

    Трампу предрекли политический кризис из-за позиции по Ирану

    Крупный лесной пожар локализовали в Чернобыльской зоне отчуждения

    Иран озвучил два требования к США

    В Венгрии высказались об отправке военных на Украину

    Президент Финляндии призвал Евросоюз начать переговоры с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok