На границе с Россией могут появиться несколько тысяч американских солдат. Что об этом известно?

Литва и Польша хотят разместить на своей территории 5 тысяч американских военных

Литва и Польша готовы разместить на своей территории до 5000 американских военнослужащих в случае их вывода из Германии. Об этом президенты двух стран — Гитанас Науседа и Кароль Навроцкий — заявили на совместной пресс-конференции.

«Прежде всего мы заинтересованы в том, чтобы выводимые из Германии военные остались в Европе. Мы готовы принять их, готовы принять столько союзников, сколько сможем», — отметил президент Литвы.

Навроцкий, ссылаясь на наличие необходимой инфраструктуры, также выразил готовность принять военных США, если такое решение будет принято Вашингтоном.

Трамп критиковал Мерца за подход к Ирану

2 мая агентство Reuters со ссылкой на Пентагон сообщило, что США выведут 5000 военных из Германии в течение следующих 6-12 месяцев. В материале NewsNation отмечалось, что соответствующее решение было принято в связи с тем, что европейские союзники Вашингтона «не проявляют должной активности», которой от них ожидал глава Белого дома Дональд Трамп.

Ранее Трамп выступил с резкой критикой в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца, комментируя его подход к иранской ядерной программе. По словам политика, глава ФРГ не понимает, о чем говорит. «Если бы у Ирана было ядерное оружие, весь мир оказался бы в заложниках», — заявил американский лидер.

Трамп также подчеркнул, что его администрация делает в отношении Ирана то, что другие страны или президенты должны были сделать давно. Он добавил: «Неудивительно, что у Германии дела идут так плохо — и в экономике, и во всем остальном!»

Кроме того, США рассматривают возможность вывода американского военного контингента из Италии и Испании, так как страны не помогли Вашингтону в ходе конфликта с Ираном.

«А почему бы и нет? Италия ничем нам не помогла, а Испания вела себя ужасно. Мы помогли им с Украиной, но когда они были нам нужны, их не было рядом», — заявил американский лидер.

Трамп признался в отвращении к НАТО

В апреле Трамп признался, что испытывает отвращение к НАТО из-за недостаточной поддержки. Он заявил, что всерьез рассматривает выход страны из блока после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Американский лидер назвал реакцию союзников на соответствующий запрос несмываемым пятном.

Кроме того, президент убежден, что европейские страны — члены НАТО устроили «бардак» на Украине. По его словам, проблемы Украины никак не касаются США, поскольку государства разделяет океан. «А вот их это касается», — подчеркнул американский лидер, имея в виду страны Европы.