Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:39, 6 мая 2026Мир

Две граничащие с Россией страны захотели разместить войска США

Литва и Польша выразили готовность разместить пять тысяч военных США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sam Wolfe / Reuters

Литва и Польша готовы разместить на своей территории до пяти тысяч американских военнослужащих в случае их вывода из Германии. Соответствующие заявления сделали лидеры двух стран Гитанас Науседа и Кароль Навроцкий, передает ТАСС.

«Прежде всего мы заинтересованы в том, чтобы выводимые из Германии военные остались в Европе. Мы готовы принять их, готовы принять столько союзников, сколько сможем», — отметил президент Литвы.

Навроцкий также выразил готовность принять военных США, если такое решение будет принято Вашингтоном, ссылаясь на наличие необходимой инфраструктуры.

Ранее стало известно, что США выведут пять тысяч военнослужащих из Германии в течение следующих 6-12 месяцев. Отмечается, что вывод американских военных связан с тем, что европейские союзники «не проявляют должной активности».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две граничащие с Россией страны захотели разместить войска США

    «Аэрофлот» первым в России запретил сдавать в багаж пауэрбанки

    В Европе впервые запустили службу роботакси

    В Подмосковье врачи извлекли из желудка девочки волосяной ком размером с кокос

    Вышла новая бесплатная модель ChatGPT

    Поражение «Манчестер Сити» лишило россиянина 800 тысяч рублей

    Трамп раскрыл одно из условий сделки с Ираном

    Россиянин украл кредитов на миллионы рублей ради майнинг-фермы

    Банк России объяснил высокую ключевую ставку заботой об экономике

    Волочкова похвасталась своим садом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok