Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:55, 11 мая 2026Наука и техника

Глава ВОЗ дал рекомендации эвакуированным с судна со вспышкой хантавируса

Глава ВОЗ Гебрейесус: Пассажирам с судна MV Hondius нужен 42-дневный карантин
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Pool New / Reuters

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус дал рекомендации пассажирам, которых эвакуировали с судна MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса. Он озвучил советы на брифинге, передает ТАСС.

Первый день эвакуации людей с круизного лайнера прошел после того, как он причалил к Канарским островам.

«Начиная с 10 мая — 42 дня активного наблюдения, 42 дня карантина, причем карантин можно проходить как в специальном учреждении, так и дома», — сказал глава ВОЗ.

По словам Гебрейеуса, советы всемирной организации странам озвучиваются, но не навязываются, поскольку они опираются на национальные рекомендации и, «исходя из оценки рисков, могут принимать соответствующие меры».

Ранее вероятность эпидемии хантавируса оценили. Отмечается, что вспышка на круизном лайнере в Атлантическом океане скорее всего не перерастет в новую пандемию, хотя сама инфекция остается крайне опасной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Совершенно неприемлемо!» Трампу не понравился ответ Ирана на предложение США. Какие условия выдвинул Тегеран?

    Мошенники стали обманывать россиян под предлогом замены ключей домофона

    В Таиланде смели с полок магазинов бородинский хлеб и российскую селедку

    Глава ВОЗ дал рекомендации эвакуированным с судна со вспышкой хантавируса

    Расходы США на операцию против Ирана превысили 70 миллиардов долларов

    Автосалоны захотели подарить любую Ferrari российскому музыканту после ДТП

    Трамп обратился к Лукашенко с важным посланием

    Западный эксперт призвала США согласиться с одним предложением Путина

    Зеленского предупредили о больших неприятностях

    В Москве авто влетело в ресторан у здания МГУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok