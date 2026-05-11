Гутерриш прокомментировал угрозы США в отношении Кубы

Генсек ООН Гутерриш заявил, что ситуацию между США и Кубой нельзя решить оружием

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал конфликтную ситуацию между США и Кубой. Его слова приводит ТАСС.

На фоне угроз со стороны Соединенных Штатов глава организации отметил, что возможности решить напряженность в регионе с помощью грубой силы не существует.

«Мы считаем, что у ситуации вокруг Кубы нет военного решения», — сказал генсек ООН журналистам.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщал, что Вашингтон «займется» соседней страной, не уточнив смысла такой формулировки.

В мае на Кубе рассказали о «геноцидных намерениях» со стороны Белого дома. Власти страны отметили, что Штаты исходят из уверенности, «будто могут навязать свою волю» другим государствам мира.