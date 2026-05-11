Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:07, 11 мая 2026Мир

Гутерриш прокомментировал угрозы США в отношении Кубы

Генсек ООН Гутерриш заявил, что ситуацию между США и Кубой нельзя решить оружием
Андрей Шеньшаков

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал конфликтную ситуацию между США и Кубой. Его слова приводит ТАСС.

На фоне угроз со стороны Соединенных Штатов глава организации отметил, что возможности решить напряженность в регионе с помощью грубой силы не существует.

«Мы считаем, что у ситуации вокруг Кубы нет военного решения», — сказал генсек ООН журналистам.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщал, что Вашингтон «займется» соседней страной, не уточнив смысла такой формулировки.

В мае на Кубе рассказали о «геноцидных намерениях» со стороны Белого дома. Власти страны отметили, что Штаты исходят из уверенности, «будто могут навязать свою волю» другим государствам мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян прокомментировал отсутствие реакции на антироссийские заявления Зеленского

    Судьбу пассажиров лайнера со вспышкой хантавируса раскрыли

    Раскрыты корыстные причины попыток Зеленского восстановить отношения с Грузией

    «Радио Судного дня» передало еще два сообщения

    Гутерриш прокомментировал угрозы США в отношении Кубы

    ВСУ занялись исследованием НЛО

    «Ростов» победил «Акрон» и сохранил место в РПЛ

    Каллас сочли слабоумной из-за слов о России

    Детский лагерь и военно-морское училище попали под санкции Евросоюза

    Пашинян охарактеризовал возможный выход из ЕАЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok