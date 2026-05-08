Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:26, 8 мая 2026Мир

Трамп раскрыл планы по Кубе

Лула да Силва: У Трампа нет намерения вторгаться на Кубу
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что американский лидер Дональд Трамп не намерен отдавать приказ о вторжении США на Кубу. Его слова передает издание The Hill.

«Я слышал его — если перевод был верным — и слышал, как он говорил, что у него нет намерения вторгаться на Кубу. Это то, что передал переводчик», — сказал Лула.

При этом бразильский лидер назвал слова Трампа хорошим знаком и отметил готовность Кубы к диалогу.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что военная угроза со стороны Соединенных Штатов в отношении его страны усилилась до беспрецедентного уровня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны раскрыли детали ответного удара на нарушения ВСУ режима прекращения огня

    Российские НРТК использовали спецчастоты для защиты от РЭБ

    У женщины появился ребенок от покойного жениха спустя три года после его смерти

    56-летняя Дженнифер Лопес в обнаженном виде раскрыла секреты красоты

    Зеленский выступил с необычным заявлением по случаю Дня Победы

    Пользователей наушников предупредили об ударах током

    Экс-министр природы российского региона заплатит 28 миллионов рублей за необычные взятки

    В Киеве объявили воздушную тревогу после заявления Минобороны России

    Украина декоммунизировала безлюдные улицы Чернобыля

    Оценены шансы бывшего тренера «Спартака» в пятый раз выиграть Лигу Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok