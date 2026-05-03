Мир
03:20, 3 мая 2026Мир

Президент Кубы заявил о беспрецедентной угрозе со стороны США

Президент Диас-Канель заявил о военной угрозе Кубе со стороны США
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Мигель Диас-Канель. Фото: Global Look Press

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что военная угроза со стороны Соединенных Штатов в отношении его страны усилилась до беспрецедентного уровня. Об этом политик написал в социальной сети X.

«Президент США усиливает свои угрозы военной агрессии против Кубы до опасного и беспрецедентного уровня. Международное сообщество должно обратить на это внимание и вместе с американским народом определить, будет ли допущен такой радикальный преступный акт ради удовлетворения интересов небольшой, но богатой и влиятельной группы», — заявил глава Кубы.

Он также подчеркнул, что народ Кубы готов защищать свою страну, и не капитулирует ни перед одним агрессором, невзирая на его могущество. По словам Диас-Канеля, кубинцы готовы отстаивать свой суверенитет и независимость на каждом сантиметре своей территории.

Газета Politico ранее писала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает применение на Кубе военной силы.

