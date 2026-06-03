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Из жизни
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03:41, 3 июня 2026Из жизни

Обвиняемый в домогательствах пастор назвал секс с прихожанкой духовным опытом

В США католический священник Одионг соблазнил прихожанку и назвал их связь священной
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Nick Starichenko / Shutterstock / Fotodom

В США бывший католический священник Энтони Одионг, обвиняемый в домогательствах и сексуальном насилии, назвал связь с прихожанкой «духовным и священным» опытом. Об этом сообщает KWTX.

Одионг предстал перед судом в городе Уэйко, штат Техас. Одна из потерпевших, бывшая сотрудница Университета Бэйлора и мать семерых детей, рассказала, что познакомилась с 57-летним священником после тяжелого развода. Одионг заметил ее плачущей в церкви, предложил помощь и стал ее духовным наставником. Женщина назвала пастора харизматичным, умным и прекрасным проповедником. Она подчеркнула, что как католичка глубоко уважала его сан, поскольку священники имеют власть отпускать грехи.

Со временем их отношения переросли в интимные. Первый поцелуй случился в машине после ужина, затем были прикосновения в офисе, в исповедальне, в ризнице и даже в аэропорту. Когда они занялись сексом, священник заявил, что их связь была «духовной и священной». Отношения продолжались три года и прекратились лишь после того, как двое старших детей женщины застали их вместе.

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В суде также выступила жительница Луизианы, которая рассказала, что Одионг поцеловал ее на дне рождения, а затем трогал ее грудь и называл «пурпурным ирисом». Еще одна женщина родила от священника ребенка, что подтвердил тест ДНК.

Всего девять женщин обвинили Одионга в сексуальных домогательствах. Во время процесса одна из предполагаемых жертв испытала эмоциональный срыв и скрылась, из-за чего обвинения по этому эпизоду пришлось снять.

Одионг был арестован во Флориде в 2024 году. Католический диоцез Остина лишил его права совершать богослужения, но сделал это только спустя восемь лет после первых жалоб.

Священник вину не признает. Его защита настаивает на отсутствии принуждения. Ему грозит до 20 лет тюрьмы по двум пунктам обвинения и пожизненное заключение по одному. Приговор ожидается в ближайшие дни.

Ранее в США основатель мегацеркви Hillsong Брайан Хьюстон опубликовал в соцсети порнографический ролик. Запись быстро разошлась по сети, после чего Хьюстон удалил ее и заявил, что его учетная запись была взломана злоумышленниками.

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