Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:14, 23 июля 2026 (обновлено: 12:22, 23 июля 2026)Ценности

Названа смертельно опасная популярная одежда

The Cut: Сатиновые брюки Zara и свитер Madewell оказались смертельно опасными
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Zara

Сатиновые брюки Zara и свитер Madewell назвали смертельно опасными для покупателей. Подробности публикует The Cut.

По информации издания, названная одежда популярных брендов оказалась травмоопасной. Сначала в соцсетях завирусились десятки видео, в которых девушки жаловались на штаны Zara с широкими длинными штанинами. Австралийка Стефани, ведущая блог под никнеймом @stephaniesworld, рассказывала, что ей пришлось обратиться к врачу после падения из-за этих брюк.

В итоге вещь из ассортимента Zara прозвали «штанами смерти», а позже в сети принялись обсуждать другие опасные предметы гардероба. Речь идет о пуловере и кардигане Madewell, которые ретейлер отозвал из магазинов из-за «неполного соответствия федеральным стандартам пожарной безопасности для текстильных изделий».

Материалы по теме:
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
2 ноября 2022
В России под видом дорогой одежды продают дешевые товары с AliExpress. Как магазины наживаются на россиянах?
В России под видом дорогой одежды продают дешевые товары с AliExpress.Как магазины наживаются на россиянах?
27 января 2023

Выяснилось, что Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) изъяла с полок около шести тысяч единиц товара из-за риска возгорания, которое может привести к серьезным ожогам и смерти. Представители Madewell уже сообщили об одном случае возгорания изделия, однако не раскрыли деталей о состоянии пострадавшего клиента.

Журналисты The Cut связались с пресс-службой Zara и Madewell, но пока не получили официальных комментариев по поводу сложившейся ситуации.

В июне байер Гульшат Куржанова раскрыла секретные обозначения на одежде Zara.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    На Украине заявили о полном прекращении судоходства
    В Кремле оценили готовность к переговорам по Украине
    Россиянам назвали проявления требующей обращения к врачу боли в животе
    В ЕС не смогли согласовать ключевое ограничение против России
    ВСУ атаковали свадьбу в российском регионе
    Отец прошедшей в МГУ в девять лет Тепляковой сообщил о десятом ребенке в семье
    Названы секретные функции камеры смартфона
    Россиянке на пятой неделе беременности отказали в аборте в частных медцентрах
    Названа смертельно опасная популярная одежда
    Предсказано политическое будущее уволенного министра обороны Украины
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok