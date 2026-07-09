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14:02, 9 июля 2026Ценности

Женщины остались в синяках и ссадинах из-за популярных штанов Zara

Daily Mail: Женщины рассказали о травмах из-за длинных штанин сатиновых брюк бренда Zara
Мария Винар

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Женщины остались в синяках и ссадинах из-за популярных штанов испанского бренда Zara. Об этом пишет Daily Mail.

Речь идет о сатиновых брюках с широкими длинными штанинами. Первой их жертвой стала австралийка Стефани, ведущая блог в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) под никнеймом @stephaniesworld. Она рассказала, что ей пришлось обратиться к врачам после падения из-за этих брюк.

Ролик девушки быстро завирусился и набрал восемь миллионов просмотров. В комментариях пользовательницы сети признались, что пострадали так же. «Я получила три серьезные травмы из-за этих брюк. Я запуталась в штанинах и чуть не ударилась головой об угол стола. У меня сильно отекло колено, и теперь болит запястье», «Два года назад при падении в этих штанах я содрала себе кожу на колене. До сих пор хожу со шрамом», «На пляже я чуть не упала на голову своего 74-летнего отца из-за них», «Упала в них на платформу, когда ожидала поезд. Думала, что сломала бедро», «О боже, я купила их и случайно чуть не умерла. Вся жизнь тогда пронеслась перед моими глазами», — вспоминали они.

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Свои истории юзерши сопроводили снимками после падений. На размещенных кадрах они продемонстрировали синяки, ссадины, а также пятна крови на брюках.

При этом девушки отметили, что им по-прежнему нравятся дизайн этих штанов, но после ряда несчастных случаев они решили их перешить. Однако некоторые пострадавшие считают, что от этой вещи нужно полностью отказаться вовсе и объявить марке бойкот.

В июне байер Гульшат Куржанова раскрыла секретные обозначения на одежде Zara.

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