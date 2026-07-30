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18:18, 30 июля 2026 (обновлено: 18:30, 30 июля 2026)Мир

В МИД призвали США к адекватной оценке Зеленского

Захарова: США необходимо дать адекватную оценку Зеленскому после атак БПЛА в Новороссийске
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

США необходимо дать адекватную оценку политике президента Украины Владимира Зеленского после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в Новороссийске. Такую оценку произошедшему дала официальный представитель МИД России Мария Захарова, текст ее комментария опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«Рассчитываем, что имеющие влияние на Киев американские власти, наконец, дадут адекватную оценку такой лицемерной линии Зеленского и приструнят его», — отметила дипломат.

Захарова также обратила внимание на то, что во время визита в Вашингтон Зеленский заявлял о своем стремлении к прекращению огня и урегулированию конфликта на Украине. По ее словам, такая риторика не соответствует реальной политике Киева, в частности из-за санкционирования нападений на международные топливно-энергетические цепочки.

В четверг, 30 июля, дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по танкеру, который загружали нефтью на выносном причальном устройстве Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) ВПУ-3.

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