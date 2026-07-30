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18:10, 30 июля 2026 (обновлено: 18:23, 30 июля 2026)Спорт

В Госдуме заявили о кровной заинтересованности Трампа в участии России в Олимпиаде

Депутат Госдумы Журова: Трамп кровно заинтересован в участии России в Олимпиаде
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Госдуме заявили о кровной заинтересованности президента США Дональда Трампа в участии России в Олимпиаде 2028 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я уверена, что у Трампа есть основания для того, чтобы желать участия россиян. Он хочет, чтобы мы обыграли китайцев. Только мы можем сделать это. Трамп и американцы кровно заинтересованы в том, чтобы мы были на Олимпиаде в Лос-Анджелесе», — сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) был временно восстановлен в правах.

МОК отстранил ОКР 12 октября 2023 года. Это было связано с тем, что олимпийские советы четырех новых регионов России были включены в состав ОКР.

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