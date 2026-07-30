Журова высказалась об иске украинцев из-за решения МОК по россиянам

Журова заявила, что сомневается в пересмотре решения МОК по статусу ОКР из-за иска Украины

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова выразила сомнение в том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне встанет на сторону Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, который требует отменить решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР). Ее слова приводит РИА Новости.

«Да пусть сколько хотят обращаются. Думаю, CAS вряд ли пойдет им навстречу», — заявила Журова. Она подчеркнула, что для российских спортсменов до сих пор действуют определенные ограничения.

29 июля стало известно, что украинская сторона просит отменить решение МОК, считая его противоречащим положениям Олимпийской хартии. В НОК Украины полагают, что восстановление прав ОКР произошло преждевременно и без надлежащей проверки.

7 июля МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, ОКР был временно восстановлен в правах.

МОК отстранил ОКР 12 октября 2023 года. Это было связано с тем, что олимпийские советы четырех новых регионов России были включены в состав ОКР.