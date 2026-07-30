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18:13, 30 июля 2026Ценности

Волочкова захотела сделать пересадку бровей

Балерина Анастасия Волочкова решила сделать пересадку бровей после отдыха на Мальдивах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова захотела сделать необычную процедуру. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

50-летняя балерина рассказала в сторис, что решила преобразиться после отдыха на Мальдивах. На размещенном снимке Волочкова была запечатлена вместе с врачом-косметологом.

«Встреча с прекрасной Джамилей в ее клинике по бровям меня восхитила! Я согласилась на ее технологию по пересадке волосков на брови из своих волос с головы», — сообщила знаменитость и уточнила, что данная процедура проводится безоперационным методом.

Ранее Волочкова дала отпор обвинившим ее в использовании фотошопа хейтерам. В новом посте в соцсетях балерина упомянула комментарии подписчиков, которые считают, что она не может выглядеть хорошо на фото без применения ретуши. Звезда назвала таких людей недалекими.

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