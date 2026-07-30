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18:11, 30 июля 2026 (обновлено: 18:24, 30 июля 2026)Бывший СССР

В России заявили о потере Зеленским правосубъектности

Захарова: Зеленский потерял правосубъектность и договороспособность
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский потерял правосубъектность и договороспособность, пытаясь масштабировать украинский конфликт. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Главарь агонизирующего киевского режима уже не просто давно потерял правосубъектность. Он абсолютно недоговороспособен и пытается вовлечь в свои террористические авантюры как можно больше стран, масштабировать конфликт», — сообщила дипломат.

Комментарий Захаровой связан с атаками Вооруженных сил Украины на инфраструктуру Каспийского турбопроводного консорциума (КТК). Она указала, что озабоченность ударами уже возражали представители США и Казахстана. «Их экономические интересы (...) все больше страдают от политики откровенно зарвавшегося и утратившего связь с реальностью Зеленского», — подчеркнула Захарова.

30 июля дроны ВСУ атаковали танкер, который загружали нефтью на выносном причальном устройстве ВПУ-3. В результате удара в район манифольдов для приема нефти на грузовой палубе начался пожар. Судно передвигалось под флагом Маршалловых островов.

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