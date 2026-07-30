Захарова: Зеленский потерял правосубъектность и договороспособность

Президент Украины Владимир Зеленский потерял правосубъектность и договороспособность, пытаясь масштабировать украинский конфликт. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Главарь агонизирующего киевского режима уже не просто давно потерял правосубъектность. Он абсолютно недоговороспособен и пытается вовлечь в свои террористические авантюры как можно больше стран, масштабировать конфликт», — сообщила дипломат.

Комментарий Захаровой связан с атаками Вооруженных сил Украины на инфраструктуру Каспийского турбопроводного консорциума (КТК). Она указала, что озабоченность ударами уже возражали представители США и Казахстана. «Их экономические интересы (...) все больше страдают от политики откровенно зарвавшегося и утратившего связь с реальностью Зеленского», — подчеркнула Захарова.

30 июля дроны ВСУ атаковали танкер, который загружали нефтью на выносном причальном устройстве ВПУ-3. В результате удара в район манифольдов для приема нефти на грузовой палубе начался пожар. Судно передвигалось под флагом Маршалловых островов.