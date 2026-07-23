Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:13, 23 июля 2026 (обновлено: 12:18, 23 июля 2026)Интернет и СМИ

Российского ведущего-иноагента не пустили в Грузию

Телеведущий Александр Архангельский заявил, что в 2023 году его не пустили в Грузию
Маргарита Щигарева

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Бывший ведущий канала «Культура», публицист и писатель Александр Архангельский (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заявил, что его не пустили в Грузию. Об этом он рассказал в интервью проекту Sheinkin40, видео доступно на YouTube.

«Я пытался выступить в Грузии в 2023 году в апреле (...). Меня приняли пограничники и попросили больше никогда не приезжать», — рассказал телеведущий.

Архангельский добавил, что не держит зла на страну из-за запрета на въезд и надеется, что в будущем это ограничение будет снято. «Я думаю, что это не по злобе на меня, это по злобе на жизнь. А если бы это делала условная Америка, я бы обиделся», — добавил он.

Ранее сообщалось, что бывшую ведущую телешоу «Орел и решка» Василису Хвостову, покинувшую Россию, не пустили в США. Отмечалось, что через сутки ведущую депортировали в Европу, откуда она прибыла в США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    На Украине заявили о полном прекращении судоходства
    В Кремле оценили готовность к переговорам по Украине
    Россиянам назвали проявления требующей обращения к врачу боли в животе
    В ЕС не смогли согласовать ключевое ограничение против России
    ВСУ атаковали свадьбу в российском регионе
    Отец прошедшей в МГУ в девять лет Тепляковой сообщил о десятом ребенке в семье
    Названы секретные функции камеры смартфона
    Россиянке на пятой неделе беременности отказали в аборте в частных медцентрах
    Названа смертельно опасная популярная одежда
    Предсказано политическое будущее уволенного министра обороны Украины
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok