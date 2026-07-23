Российского ведущего-иноагента не пустили в Грузию

Телеведущий Александр Архангельский заявил, что в 2023 году его не пустили в Грузию

Бывший ведущий канала «Культура», публицист и писатель Александр Архангельский (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заявил, что его не пустили в Грузию. Об этом он рассказал в интервью проекту Sheinkin40, видео доступно на YouTube.

«Я пытался выступить в Грузии в 2023 году в апреле (...). Меня приняли пограничники и попросили больше никогда не приезжать», — рассказал телеведущий.

Архангельский добавил, что не держит зла на страну из-за запрета на въезд и надеется, что в будущем это ограничение будет снято. «Я думаю, что это не по злобе на меня, это по злобе на жизнь. А если бы это делала условная Америка, я бы обиделся», — добавил он.

Ранее сообщалось, что бывшую ведущую телешоу «Орел и решка» Василису Хвостову, покинувшую Россию, не пустили в США. Отмечалось, что через сутки ведущую депортировали в Европу, откуда она прибыла в США.