17:44, 12 января 2026Интернет и СМИ

Покинувшую Россию телеведущую не пустили в США

Покинувшую Россию ведущую Хвостову не пустили в США из-за БДСМ-костюма в багаже
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Орел и Решка / YouTube

Бывшую ведущую телешоу «Орел и решка» Василису Хвостову, покинувшую Россию, не пустили в США из-за БДСМ-костюма в багаже и подозрительного описания профиля в соцсети. Об этом в Telegram сообщает «112».

По данным издания, на контроле в Нью-Йорке сотрудников насторожило обилие штампов в паспорте Хвостовой, и ее направили на дополнительный досмотр багажа. Среди вещей телеведущей книгу под названием «Пошлая Библия» и БДСМ-костюм, после чего ее отвели в комнату для допросов.

Офицеры изъяли у Хвостовой смартфон и изучили ее профиль в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «До фотографий и "рилсов" дело даже не дошло — офицеров смутило описание профиля "семь лет секси-путешествий". После этого визу аннулировали, а саму Василису отправили в камеру для иммигрантов», — заявили в издании.

Утверждается, что через сутки ведущую депортировали в Европу, откуда она прибыла в США.

Ранее российский журналист Станислав Кучер (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в США, рассказал, что в 90-е годы его задержали в американском аэропорту. По его словам, это произошло из-за шутки про КГБ.

