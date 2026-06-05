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02:28, 5 июня 2026Россия

Хинштейн высказался о значении освобождения Курской области от ВСУ для России

Хинштейн: Освобождение Курской области стало эпохальным событием для всей России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Освобождение Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это эпохальное и переломное событие, при этом не только для региона, но и для всей России. С такой оценкой выступил губернатор Александр Хинштейн, передает ТАСС.

«Я должен сказать, что освобождение всей территории Курской области стало для региона, да и для всей России, в целом, событием эпохальным и переломным», — сказал чиновник. Он напомнил, что в 2026 году отмечалась первая годовщина этого события, отметив, что это «праздник со слезами на глазах».

В феврале в Госдуме заявили, что ВСУ не оставляют попыток вновь прорваться на российскую территорию. Вероятными направлениями атак были названы Курская и Белгородская области.

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