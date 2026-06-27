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07:41, 27 июня 2026Путешествия

Онищенко призвал россиян не отдыхать за границей

Онищенко призвал россиян не выбирать зарубежные страны для летнего отпуска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Россиянам не стоит выбирать зарубежные страны для летнего отпуска. Такое мнение РИА Новости высказал академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

В частности, он указал на опасность вирусов Эбола в Африке и Марбург в Азии. Кроме того, негативно сказаться на здоровье может «влажная температура где-то в субтропиках».

«Летать в экзотические страны за свои деньги, как говорится, подрывать свое здоровье. Лучше всего отдыхать в России», — резюмировал Онищенко.

Ранее Онищенко предупредил соотечественников о страшных отпускных болезнях. По его словам, из стран Юго-Восточной Азии можно вернуться с холерой, гепатитами и всей группой кишечных инфекций.

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