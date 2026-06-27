Онищенко призвал россиян не отдыхать за границей

Онищенко призвал россиян не выбирать зарубежные страны для летнего отпуска

Россиянам не стоит выбирать зарубежные страны для летнего отпуска. Такое мнение РИА Новости высказал академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

В частности, он указал на опасность вирусов Эбола в Африке и Марбург в Азии. Кроме того, негативно сказаться на здоровье может «влажная температура где-то в субтропиках».

«Летать в экзотические страны за свои деньги, как говорится, подрывать свое здоровье. Лучше всего отдыхать в России», — резюмировал Онищенко.

Ранее Онищенко предупредил соотечественников о страшных отпускных болезнях. По его словам, из стран Юго-Восточной Азии можно вернуться с холерой, гепатитами и всей группой кишечных инфекций.