Ветеран СВО Суздалов сообщил о сражающихся на стороне ВСУ польских наемницах

Польские наемницы служат в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил ветеран специальной военной операции (СВО) Айархан Суздалов.

«Один раз удалось перехватить вражеский обмен информацией. Против нас были граждане Польши, которые занимались БПЛА. Среди них было очень много голосов женского пола», — заявил он. Как утверждает собеседник агентства, участники радиоперехвата были поражены услышанным.

«Вообще даже представлений не было, что у нас противник будет женского пола», — добавил он.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ перебросило инструкторов 57-й отдельной мотопехотной бригады (ОМПБр) на позиции в районе села Земляной Яр в Харьковской области. Перед отправкой на позиции бойцам ВСУ демонстрировали деморализующие постановочные ролики, с помощью которых пытались запугать российским пленом.