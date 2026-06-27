РИА Новости: ВСУ перебросили инструкторов с учебных полигонов к селу Земляной Яр

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило инструкторов 57-й отдельной мотопехотной бригады (ОМПБр) на позиции в районе села Земляной Яр в Харьковской области. Об этом РИА Новости заявили в силовых структурах.

«Допросы военнопленных показали, что для удержания сравнительно небольшого села Земляной Яр командование ВСУ перебросило с учебных полигонов наиболее подготовленных инструкторов 57-й ОМПБр», — указал собеседник агентства.

По словам представителя силовых структур, перед отправкой на позиции бойцам ВСУ демонстрировали деморализующие постановочные ролики, с помощью которых пытались запугать российским пленом.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Украины, которые украинские военные используют в своих целях. В частности, атакован был логистический пункт с вооружением ВСУ в населенном пункте Новый Коротич Харьковской области.