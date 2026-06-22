ВС России мощно ударили по критической инфраструктуре Украины. Что об этом известно?

ВС России ударили «Геранями» по логистическому центру ВСУ, где хранилось вооружение

Вооруженные силы (ВС) России продолжают наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины, которые украинские военные используют в своих целях. За минувшие сутки подразделения армии России атаковали цели в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской и Запорожской областях. Подробнее об этом — в материале «Ленты.ру».

ВС России ударили по целям «Геранями»

Российские военные нанесли удар по логистическому центру Вооруженных сил Украины (ВСУ). По имеющейся информации, там украинская сторона хранила вооружение, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и комплектующие к ним.

Расчеты БПЛА «Герань-2 сикер» поразили крупный логистический центр «Новой почты». ВСУ использовали его для хранения вооружения, дронов и комплектующих Минобороны России

Уточняется, что атакованный российскими военными логистический пункт с вооружением ВСУ находится в населенном пункте Новый Коротич Харьковской области.

Также ВС России ударили беспилотниками «Герань» по хранилищу горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Днепропетровской области.

В районе населенного пункта Губиниха Днепропетровской области 20 июня расчетами «БПЛА-камикадзе» «Герань-2» и «Герань-2 сикер» была нанесена серия высокоточных ударов по хранилищу ГСМ, используемому для снабжения транспорта ВСУ Минобороны России

Расчеты БПЛА «Герань-2» и «Герань-2 сикер» нанесли серию ударов по хранилищу ГСМ Кадр: Telegram-канал Минобороны России

По пунктам управления БПЛА ударили авиабомбами

Также в Харьковской области в районах населенных пунктов Светлое и Нижняя Журавка российские военные уничтожили украинские пункты управления БПЛА. По ним Воздушно-космические силы (ВКС) России ударили бомбами ФАБ и ракетой Х-39.

По выявленным целям были нанесены авиаудары экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции и управляемой авиационной ракеты ЛМУР Х-39 Минобороны России

Также российские военные обнаружили и уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на сумском направлении. Его накрыли осколочно-фугасными снарядами.

Еще три авиабомбы ударили по теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в пригороде Харькова. «Произошли взрывы, которые мы слышали, они были возле Харькова, было попадание по одной из ТЭЦ, которая обеспечивает в том числе город Харьков, это было три КАБа», — заявили местные власти.

Фото: Serhii Chalyi / Reuters

Мощный удар авиабомбой ФАБ-1500 был нанесен по пункту временной дислокации ВСУ в заброшенном пансионате в районе населенного пункта Щурово в Донецкой Народной Республике. В результате было уничтожено до 30 боевиков из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Последствия удара сняли на видео.

Кроме того, известно об атаке на объекты украинской армии в портовом городе Черноморск (бывшее название — Ильичевск) Одесской области.