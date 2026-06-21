RusVesna: Три авиабомбы ударили по ТЭЦ в пригороде Харькова

Три авиабомбы ударили по теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в пригороде Харькова. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Произошли взрывы, которые мы слышали, они были возле Харькова, было попадание по одной из ТЭЦ, которая обеспечивает в том числе город Харьков, это было три КАБа», — сообщили местные власти.

Ранее сообщалось, что воздушно-космические силы России бомбами ФАБ и ракетой Х-39 уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области. По выявленным целям были нанесены авиаудары экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции и управляемой авиационной ракеты ЛМУР Х-39.