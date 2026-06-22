«Герань» ударила по логистическому центру ВСУ

ВС России нанесли удар «Геранями» по логистическому центру ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар беспилотником «Герань» по логистическому центру Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Звезда».

«"Герани" поразили логистический центр "Новой почты", который ВСУ использовали для хранения вооружения, БПЛА и компонентов к ним», — сказано в публикации.

По информации телеканала, цель находилась в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что воздушно-космические силы России бомбами ФАБ и ракетой Х-39 уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области. По выявленным целям были нанесены авиаудары экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции и управляемой авиационной ракеты ЛМУР Х-39.