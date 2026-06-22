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09:36, 22 июня 2026Бывший СССР

«Герань» ударила по логистическому центру ВСУ

ВС России нанесли удар «Геранями» по логистическому центру ВСУ
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Aleksandr Gusev / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар беспилотником «Герань» по логистическому центру Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Звезда».

«"Герани" поразили логистический центр "Новой почты", который ВСУ использовали для хранения вооружения, БПЛА и компонентов к ним», — сказано в публикации.

По информации телеканала, цель находилась в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что воздушно-космические силы России бомбами ФАБ и ракетой Х-39 уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области. По выявленным целям были нанесены авиаудары экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции и управляемой авиационной ракеты ЛМУР Х-39.

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